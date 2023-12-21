Водители рассказали, с какими проблемами сталкиваются после покупки китайских машин

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Руководитель дилерского отдела Fresh Евгений Житнухин поделился своим мнением относительно недостатков, которые проявлялись у китайских автомобилей зимой. Однако следует отметить, что информация об этих недостатках устарела. После первых попыток в 2003 году большинство китайских автопроизводителей усовершенствовали свои модели, устраняя замечания, высказанные российскими водителями. Почти все китайские автомобили теперь оснащены теплым пакетом опций уже в стандартной комплектации.

Фото: openverse "Haval H6 Coupe Blue 01 China 2016-04-17" by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Действительно, некоторые новые модели китайских автомобилей имеют свои особенности, которые могут усложнить жизнь владельцам. Например, у Chery Tiggo 8 есть уникальная система крепления щеток стеклоочистителей, сообщает "Про кроссоверы".