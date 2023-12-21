Руководитель дилерского отдела Fresh Евгений Житнухин поделился своим мнением относительно недостатков, которые проявлялись у китайских автомобилей зимой. Однако следует отметить, что информация об этих недостатках устарела. После первых попыток в 2003 году большинство китайских автопроизводителей усовершенствовали свои модели, устраняя замечания, высказанные российскими водителями. Почти все китайские автомобили теперь оснащены теплым пакетом опций уже в стандартной комплектации.
Действительно, некоторые новые модели китайских автомобилей имеют свои особенности, которые могут усложнить жизнь владельцам. Например, у Chery Tiggo 8 есть уникальная система крепления щеток стеклоочистителей, сообщает "Про кроссоверы".
"Это приводит к тому, что при попытке заменить летние щетки на зимние, водители в России сталкиваются с проблемой подбора подходящих щеток для крепления. Тем не менее, некоторые дилеры обещают оказать помощь, заказывая необходимые детали непосредственно из Китая", — отметил Житнухин.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".