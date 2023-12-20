Японские автомобили остаются наиболее надежными, как показывает анализ онлайн-сервиса "Автотека". Эксперты рассмотрели соотношение среднего количества ремонтов и среднего пробега ряда автомобилей в России, стоимость которых превышает 750 тыс. рублей, и которым не более 10 лет.
По результатам исследования в топ-3 оказались Toyota Avensis, Nissan Note и Honda Accord. На четвёртом месте расположился также японский автомобиль — популярный среди россиян хэтчбек Toyota Auris. Замыкает лидеров "пятерки" Chevrolet Cruze, доступный как седан и в виде пятидверного хэтчбека на рынке подержанных автомобилей.
Весь топ-10 самых надежных автомобилей в России в 2023 году выглядит следующим образом:
"Отчеты нашего сервиса упрощают выбор автомобиля благодаря подробным данным, охватывающим всю историю эксплуатации. Информация о проведенных ремонтах и пробеге помогает нашим аналитикам оценить, насколько быстро конкретная модель может быть продана, что определяет целесообразность инвестиций в её покупку", — отметил старший менеджер по развитию бизнеса в "Автотеке" Константин Болдырев.
Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1».