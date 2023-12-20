Эксперты назвали десять беспроблемных автомобилей в России в 2023 году

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Японские автомобили остаются наиболее надежными, как показывает анализ онлайн-сервиса "Автотека". Эксперты рассмотрели соотношение среднего количества ремонтов и среднего пробега ряда автомобилей в России, стоимость которых превышает 750 тыс. рублей, и которым не более 10 лет.

Фото: Даниил Полоников

По результатам исследования в топ-3 оказались Toyota Avensis, Nissan Note и Honda Accord. На четвёртом месте расположился также японский автомобиль — популярный среди россиян хэтчбек Toyota Auris. Замыкает лидеров "пятерки" Chevrolet Cruze, доступный как седан и в виде пятидверного хэтчбека на рынке подержанных автомобилей.

Весь топ-10 самых надежных автомобилей в России в 2023 году выглядит следующим образом:

Toyota Avensis;

Nissan Note;

Honda Accord;

Toyota Auris;

Chevrolet Cruze;

Honda Civic;

Renault Megane;

Nissan Juke;

Nissan Tiida;

Volkswagen Jetta.

"Отчеты нашего сервиса упрощают выбор автомобиля благодаря подробным данным, охватывающим всю историю эксплуатации. Информация о проведенных ремонтах и пробеге помогает нашим аналитикам оценить, насколько быстро конкретная модель может быть продана, что определяет целесообразность инвестиций в её покупку", — отметил старший менеджер по развитию бизнеса в "Автотеке" Константин Болдырев.