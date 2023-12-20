Россиянам предсказали незначительный рост цен на запчасти в 2024 году

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Автомобильные запчасти станут дороже в 2024 году. Такой информацией поделились представители международной сети автосервисов Fit Service.

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"Мы ожидаем, что если каких-то серьезных потрясений на рынке не случится, а национальная валюта будет незначительно колебаться, то стоимость запчастей в 2024 году увеличится минимально, в пределах инфляции в 4-7%", — сказала директор сети автосервисов Татьяна Овчинникова, которую цитирует Газета.Ru.

В компании сообщили, что других причин для роста цен на запчасти они не видят, а значит, меняться в большую сторону они не должны.

В 2023 году наблюдалась стабилизация рынка запчастей. Проблем с поиском необходимых деталей сейчас нет, вне зависимости от года выпуска и марки авто.

Тем более у россиян есть возможность покупать запчасти-дубликаты новых производителей, которые недавно появились на рынке, так что дефицита с предложением нет, заключила эксперт.