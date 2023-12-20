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В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

2:11
Авто

Интенсивные снегопады и образование наледи в начале зимы могут привести к немалым трудностям для водителей. Особенно сложно тем, кто не обладает достаточным опытом вождения в зимних условиях. Портал njcar.ru узнал у представителя ГИБДД, какие основные ошибки совершают водители в холодное время года.

В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одной из самых опасных ошибок автомобилистов зимой является несоблюдение дистанции на дороге. Когда температура падает и дороги покрываются льдом, привычные реакции водителей могут оказаться недостаточно эффективными. Это может привести к серьезным ситуациям, например, когда на сухом асфальте внезапно появляется лед или утрамбованный снег.

Опасность возрастает при резких маневрах, таких как крутые повороты, агрессивное вождение, а также превышение допустимой скорости в условиях зимней дороги. Если под колесами лед, рекомендуется использовать зимний режим или активировать алгоритм движения Eco, который смягчает реакции на руление и управление газом.

Недостаточное внимание к состоянию шин также играет значительную роль в возникновении аварий зимой. Многие водители сталкиваются с проблемами из-за изношенных покрышек. Также возможны негативные последствия, если потеряно большое количество шипов на одном из колес.

Многие, вероятно, видели, как водители, после снегопадов, начинают движение, не очищая автомобиль от снега и наледи на стеклах. Однако такой подход может ухудшить видимость, представляя дополнительный источник риска.

Одежда и обувь, не предназначенные для зимнего вождения, могут оказаться неудачным выбором для водителей. Крупные ботинки, зимние шапки с "ушами" и массивные пуховики могут создать неудобства за рулем.

Неэффективные дворники, оставляющие разводы на лобовом стекле, также следует обязательно заменить перед началом зимнего сезона. Это особенно важно для тех, кто проживает в крупных городах, где улицы обрабатывают реагентами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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