Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

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Один из ключевых факторов, который стоит учитывать при выборе подержанного автомобиля, — это его пробег. Эксперты с портала njcar. ru делятся советами по покупке автомобиля, ориентируясь на данные одометра.

Фото: Wikipedia by Itrade

Не следует полагаться только на показатель пробега при покупке подержанного автомобиля. Иногда на популярных интернет-площадках появляются объявления о продаже трехлетних машин с удивительно низким пробегом в 10-15 тысяч километров. В большинстве случаев это может быть следствием сбрасывания пробега. Также стоит избегать рассмотрения трехлетних автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, так как такие машины, как правило, использовались в такси или коммерческих целях.

Оптимальный показатель пробега для трехлетнего автомобиля составляет 50-60 тысяч километров, а для автомобиля, выпущенного пять лет назад, — около 100 тысяч километров. Это предполагает, что среднегодовой пробег должен находиться в пределах 15-25 тысяч километров.

Для более точной оценки реального пробега следует обращать внимание на автомобили с четкой историей обслуживания у официальных дилеров. Если такая информация недоступна, приблизительная оценка пробега может быть основана на состоянии салона и кузова автомобиля.

Особое внимание следует уделить признакам износа, таким как потертости на рулевом колесе и обивке сидений, а также состоянию педалей, ремня безопасности водителя и рычага КПП. Также обратите внимание на признаки высокого пробега, например, стертые надписи на кнопках и царапины около ручек дверей как с внешней, так и с внутренней стороны.

Дополнительные признаки интенсивного использования включают дефекты лакокрасочного покрытия, сколы на капоте и переднем бампере, а также износ тормозных дисков. Затертое ветровое стекло и люфт дверей при пробеге до 50 тысяч километров могут быть вескими основаниями для отказа от приобретения автомобиля.

Однако стоит помнить, что перед продажей продавцы часто устраняют все упомянутые недостатки, и поверхностного осмотра может оказаться недостаточно. Поэтому перед приобретением подержанного автомобиля настоятельно рекомендуется провести подробный осмотр и диагностику с привлечением специалиста, использующего профессиональное оборудование.