В 2023 году в России начнутся продажи новых автомобилей BMW, а также Volkswagen. Речь идёт об импортируемых в России механизмах параллельного импорта. Такое заявление сделал директор розничных продаж дилерского холдинга "Авилон" Илья Петров. Его слова приводит "Газета. Ru".
Так, за 2024 год Петровым ожидалось множество новинок.
"Например, по бренду Volkswagen планируются поставки Tiguan X, Passat и Tharu. А по BMW мы ожидаем обновленные BMW 4 Series Coupe и Cabrio, а также BMW M4 Coupe и Cabrio", — рассказал Петров.
В компании заявили, что закрытие программ параллельного импорта в России не планируется. Причина — автомобили пользуются спросом у россиян.
Кроме того, на базе Volkswagen Tharu был создан известный кроссовер Taos. Кросс-купе Tiguan X собрано на удлиненной версии кроссовера. Также в сообщении сказано, что совместно с Passat данные модели выпускаются на территории Китая.
Ранее сообщалось о том, что автоэксперт Баканов рассказал, что будет с заводом Hyundai в Петербурге. Сделка была совершена всего за 10 млн рублей.
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