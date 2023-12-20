В России снова начнут продавать BMW и Volkswagen по параллельному импорту

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2023 году в России начнутся продажи новых автомобилей BMW, а также Volkswagen. Речь идёт об импортируемых в России механизмах параллельного импорта. Такое заявление сделал директор розничных продаж дилерского холдинга "Авилон" Илья Петров. Его слова приводит "Газета. Ru".

Фото: openverse by tFidelis is licensed under CC BY-SA 2.0

Так, за 2024 год Петровым ожидалось множество новинок.

"Например, по бренду Volkswagen планируются поставки Tiguan X, Passat и Tharu. А по BMW мы ожидаем обновленные BMW 4 Series Coupe и Cabrio, а также BMW M4 Coupe и Cabrio", — рассказал Петров.

В компании заявили, что закрытие программ параллельного импорта в России не планируется. Причина — автомобили пользуются спросом у россиян.

Кроме того, на базе Volkswagen Tharu был создан известный кроссовер Taos. Кросс-купе Tiguan X собрано на удлиненной версии кроссовера. Также в сообщении сказано, что совместно с Passat данные модели выпускаются на территории Китая.

Ранее сообщалось о том, что автоэксперт Баканов рассказал, что будет с заводом Hyundai в Петербурге. Сделка была совершена всего за 10 млн рублей.