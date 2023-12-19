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Эксперты нашли ТОП-4 лучших параллельных автомобилей на рынке РФ

2:25
Авто

Журнал "За рулём" опубликовал несколько интересных автомобилей, ввезённых в Россию по параллельному импорту и предлагаемых дилерами.

Эксперты нашли ТОП-4 лучших параллельных автомобилей на рынке РФ
Фото: openverse by danielctw is licensed under CC BY 2.0

Один из вариантов — субкомпактный "паркетник" Toyota Yaris Cross в топовой комплектации за 2,97 млн рублей. Привод — только передний, под капотом "атмосферник" объёмом 1,5 литра на 120 л. с., агрегатированный вариатором. Эксперты выделили проблемы, такие как выход из строя клапана EGR, насос системы охлаждения и фазорегуляторы, с ресурсом примерно 100 тысяч км.

Если Yaris Cross не подходит, то есть другое предложение — Hyundai Custo, собирающийся в Китае на СП Hyundai-BAIC. Минивэн, созданный на платформе Tucson, компактнее Kia Carnival. Цены и силовые агрегаты были описаны ранее. Эксперты отметили проблемы, такие как повышенный нагар, быстрое растяжение цепи ГРМ и проблемы с поиском запчастей.

Iran Khordo Dena — не новинка, но всё ещё востребована. Цена — от 1,5 млн рублей, в зависимости от комплектации и силового агрегата: атмосферник на 113 л. с. и МКПП, а также турбоверсия на 150 сил с 6-ступенчатым гидротрансформаторным "автоматом" Aisin.

"По ресурсу мотора и коробки вопросов нет — они должны пройти 250 тысяч км легко. Однако, характеристики наддува остаются неизвестными", — подытожили эксперты.

Toyota Frontlander за 3,7 млн рублей — то же, что и Yaris Cross, но предназначенная для китайского рынка, выпускаемая на совместном предприятии с GAC. В Россию в основном поступают не гибридные, а "обычные" версии, например, с двухлитровым атмосферником M20C-FKS 2.0 (171 л. с.) в паре с вариатором K120 с механической первой передачей.

"Полноценной статистики поломок пока нет. Ожидаемый ресурс силовой установки — около 250 тысяч км. Расценок на обслуживание нет, но запчасти для двигателя и вариатора можно найти", — сообщает журнал.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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