Автоконцерн Volkswagen принял решение заменить сенсорные кнопки на физические в своих электрических автомобилях из-за недовольства водителей, сообщает издание Autocar. Обновленная версия электрического автомобиля ID.2All теперь оснащена физическими кнопками в салоне вместо сенсорных элементов управления. Это изменение было внесено после того, как автолюбители высказали свое недовольство сенсорными кнопками, которые оказались не популярными среди водителей.
Хотя сенсорные кнопки не были полностью исключены из салона, существенные элементы управления, такие как свет, подогрев и кондиционер, теперь оснащены физическими переключателями. Дизайнер интерьеров Volkswagen, Дариус Ватола, отметил, что подобному дизайн-коду будут следовать все новые модели бренда.
Это решение также нашло поддержку генерального директора корпорации, Томаса Шефера, который в июне выразил разочарование сенсорными кнопками, назвав их "разочаровывающими" и заявив, что они "нанесли большой вред" бренду Volkswagen.
Часто встречающийся вопрос — что же следует жарить первым: морковь или лук?