Autocar: концерн Volkswagen отказался от сенсорных кнопок в автомобилях

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Автоконцерн Volkswagen принял решение заменить сенсорные кнопки на физические в своих электрических автомобилях из-за недовольства водителей, сообщает издание Autocar. Обновленная версия электрического автомобиля ID.2All теперь оснащена физическими кнопками в салоне вместо сенсорных элементов управления. Это изменение было внесено после того, как автолюбители высказали свое недовольство сенсорными кнопками, которые оказались не популярными среди водителей.

Фото: Volkswagen ID.6 by User3204 is licensed under CC BY-SA 4.0

Хотя сенсорные кнопки не были полностью исключены из салона, существенные элементы управления, такие как свет, подогрев и кондиционер, теперь оснащены физическими переключателями. Дизайнер интерьеров Volkswagen, Дариус Ватола, отметил, что подобному дизайн-коду будут следовать все новые модели бренда.

Это решение также нашло поддержку генерального директора корпорации, Томаса Шефера, который в июне выразил разочарование сенсорными кнопками, назвав их "разочаровывающими" и заявив, что они "нанесли большой вред" бренду Volkswagen.

Что за кнопка SYNC на VW, Seat, Skoda, Audi? Мало кто знает, что будет если нажать ее!