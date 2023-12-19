Эксперт нашел метод защиты автомобильных дворников от замерзания

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

С наступлением холодов российским водителям приходится сталкиваться с дополнительными трудностями. Одной из проблем являются замерзающие дворники. Однако есть способ избежать этой проблемы на протяжении всего зимнего периода и при этом не повредить резиновую часть.

Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Многие автовладельцы знакомы с ситуацией, когда, оставив свой автомобиль на ночь на стоянке, они обнаруживают, что дворники крепко прилипли к лобовому стеклу. Разогрев и последующая очистка лобового стекла занимают много времени. Несмотря на то, что обогрев стекла и дворников предусмотрен в современных автомобилях, эта опция далеко не всегда доступна, особенно в России, где не все новые автомобили оснащаются подушками безопасности или системой ABS.

Специалисты советуют использовать специальное силиконовое масло, такое как ПМС-200, чтобы справиться с этой проблемой.

Он эффективно сохраняет эластичность резиновых деталей, включая уплотнительные резинки, и других компонентов автомобиля. Единственным недостатком является необходимость регулярного повторения процедуры обработки.