Эксперт нашел метод защиты автомобильных дворников от замерзания

С наступлением холодов российским водителям приходится сталкиваться с дополнительными трудностями. Одной из проблем являются замерзающие дворники. Однако есть способ избежать этой проблемы на протяжении всего зимнего периода и при этом не повредить резиновую часть.
Многие автовладельцы знакомы с ситуацией, когда, оставив свой автомобиль на ночь на стоянке, они обнаруживают, что дворники крепко прилипли к лобовому стеклу. Разогрев и последующая очистка лобового стекла занимают много времени. Несмотря на то, что обогрев стекла и дворников предусмотрен в современных автомобилях, эта опция далеко не всегда доступна, особенно в России, где не все новые автомобили оснащаются подушками безопасности или системой ABS.
Специалисты советуют использовать специальное силиконовое масло, такое как ПМС-200, чтобы справиться с этой проблемой.
Он эффективно сохраняет эластичность резиновых деталей, включая уплотнительные резинки, и других компонентов автомобиля. Единственным недостатком является необходимость регулярного повторения процедуры обработки.
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