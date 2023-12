Автоэксперт Сажин нашел способ вычислить тех, кто скручивает пробег автомобилей

Отслеживание пробега автомобиля и выявление фактов его неправомерного изменения становится возможным благодаря специализированным информационным системам, которые обновляются при регистрации автомобиля и оформлении обязательного страхового полиса ОСАГО. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Фото: by Brian Snelson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license