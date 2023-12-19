Автоэксперт Сажин нашел способ вычислить тех, кто скручивает пробег автомобилей

Отслеживание пробега автомобиля и выявление фактов его неправомерного изменения становится возможным благодаря специализированным информационным системам, которые обновляются при регистрации автомобиля и оформлении обязательного страхового полиса ОСАГО. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

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"Бывает хорошо, когда у автомобиля был всего один владелец. В таком случае ему можно будет предъявить претензии. Однако, если у машины было несколько владельцев, определить этап жизни автомобиля, на котором был искусственно уменьшен пробег, представляется крайне сложным", — подчеркнул Владимир Сажин.

Эксперт также напомнил, что объявления о предоставлении услуг по скручиванию пробега все еще можно найти в Интернете. Он отметил, что осуществить подобное деяние, по его мнению, не так уж и сложно, особенно в случае автомобилей с устаревшими механическими одометрами.

В отношении современных электронных счетчиков, по словам эксперта, злоумышленникам сложнее работать, но они научились взламывать их со временем.

"Цены на такие услуги варьируются от 2 до 15 тысяч в зависимости от сложности. Чтобы избежать попадания в ловушку и быть уверенным в реальном пробеге, всегда следует обращать внимание на состояние автомобиля. В среднем машина проходит от двадцати до тридцати тысяч километров в год. Если сидение водителя выглядит протоптанным, салон потерт, ремни безопасности изношены, а также изношены руль, педали, то стоит задуматься о подлинности заявленного пробега", — пояснил Владимир Сажин.

В качестве оптимального наказания за скручивание пробега эксперт предлагает введение значительных административных штрафов. По его мнению, они должны быть настолько высокими, чтобы мошенникам не выходило выгодно заниматься подобными махинациями.

"Я считаю, что за первый случай нужно устанавливать штраф в размере не менее 50 тысяч, а за повторные нарушения уже следует предусматривать хотя бы несколько лет условного лишения свободы", — предположил Владимир Сажин.