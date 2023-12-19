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Автоэксперт Баканов рассказал, что будет с заводом Hyundai в Петербурге

1:50
Авто

Представители компании Hyundai Motor объявили о продаже своего завода в Санкт-Петербурге. По информации из социальных сетей, сделка была совершена всего за 10 тысяч рублей, и покупателем выступила фирма "Арт-Финанс", связанная с президентом дилера "Авилон".

Автоэксперт Баканов рассказал, что будет с заводом Hyundai в Петербурге
Фото: pulse.mail. ru/article/korejskie-marki-kia-i-hyundai-mogut-pokinut-rossiyu-i-prodat-zavod-v-sankt-peterburge-kto-ostanetsya-6595786982463663810-8426576701458624772/

Эксперт в области автомобильной индустрии Петр Баканов пояснил, почему завод был продан за такую символическую цену, и какие перспективы ждут марку Hyundai в России.

"Важно понимать, что при продаже компании за символическую сумму обычно возникают дополнительные обязательства. Новый владелец, как правило, обязан погасить все долги компании. Это может быть вызвано репутационными проблемами или негативными аспектами с точки зрения законодательства", — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Баканов также указал на возможность неявных вариантов получения прибыли, где формально собственник меняется, но фактически прибыль продолжает поступать к предыдущему владельцу. Он привел пример с заводом Renault, который тоже был продан за символическую цену в один рубль.

Относительно будущего марки Hyundai в России эксперт утверждает, что ничего существенного не изменится. Автомобили Hyundai будут продолжать продаваться в стране, и новые владельцы обязаны будут соблюдать все гарантийные обязательства.

"Что касается завода, его приобрела та же компания, которая уже владеет бывшим заводом Volkswagen в Калуге. Там уже идет тестовая сборка автомобилей Chery Tiggo. Мы можем предположить, что аналогичные процессы начнутся и в Санкт-Петербурге, возможно, с ориентацией на сборку автомобилей китайской марки GAC в будущем", — предположил Баканов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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