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Автолюбителям рассказали, как сильно подорожали запчасти для ремонта

2:26
Авто

В текущем 2023 году владельцы автомобилей столкнулись с увеличением стоимости автозапчастей, необходимых для производства ремонтов по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО). Эксперт Татьяна Овчинникова поделилась подробностями об изменениях на рынке автозапчастей и факторах, оказавших влияние на этот процесс.

Автолюбителям рассказали, как сильно подорожали запчасти для ремонта
Фото: Openverse by buhtterfly is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В текущем году отмечается небольшое увеличение стоимости основных запчастей и деталей, необходимых для текущего ремонта автомобилей, примерно на 5-10%. Это среднее значение для рынка, однако более детальный анализ показывает, что цены на некоторые категории товаров выросли более существенно, в то время как по другим они оставались стабильными или даже немного снизились в течение года, сообщает njcar.ru.

Основными факторами, влияющими на увеличение стоимости запчастей в 2023 году, стали высокий уровень инфляции и колебания валютного курса. За прошедший год ослабление рубля по отношению к основным валютам негативно сказалось как на закупочных ценах, так и на стоимости логистики.

Цены на ключевые детали для технического обслуживания, такие как свечи, различные фильтры, приводные ремни и масло, немного поднялись. Также наблюдалось незначительное изменение стоимости аналогов запчастей бюджетных брендов. Например, цены на популярные аналоги тормозных колодок, воздушных фильтров и стоек стабилизатора для корейских и японских автомобилей, часто встречающихся в стране, с начала года практически не изменились.

Это связано с тем, что после кризисного 2022 года многие крупные дистрибьюторы расширили свой ассортимент автозапчастей, появилось много новых недорогих производителей, что предоставляет автовладельцам широкий выбор деталей.

Значительное увеличение цен до 20% наблюдается в сегменте запчастей "под заказ", включая крупные агрегаты и комплектующие, такие как узлы трансмиссии, рулевые рейки в сборе, моторы и отдельные части двигателя, а также элементы кузова и оптику. Предсказуемо, что цены на запчасти для американских и европейских автомобилей также поднялись.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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