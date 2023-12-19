В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади

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Водители постоянно сталкиваются с звуковыми сигналами от соседей по дороге, и это явление становится практически ежедневным. Иногда эти сигналы имеют позитивное значение, служа предупреждением или выражением радости, а иногда отражают недовольство. Представитель ГИБДД, с которым общался портал njcar.ru, раскрыл, как водителю следует поступить, если его сигналят сзади.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно Правилам Дорожного Движения (ПДД), применение звука клаксона разрешено только в двух сценариях, описанных в пункте 19.10: для предупреждения о намерении выполнить обгон вне населенных пунктов и в ситуациях, где это необходимо для предотвращения возможного ДТП.

Однако существуют и другие положительные причины, по которым водители могут использовать сигналы. Например, они могут пытаться предупредить вас о проблемах с вашим автомобилем. Также сигнал может быть знаком от знакомого, который хочет привлечь ваше внимание или просто поздороваться. Еще одна ситуация - вы задержались на светофоре, и другие водители пытаются вас уведомить об этом.

Важно адекватно оценивать ситуацию и реагировать соответствующим образом на звуковые сигналы, учитывая возможные положительные мотивы других водителей.

Если вас сигналят водители, выражая агрессию или раздражение без видимых причин, реагировать следует обдуманно, так как универсального рецепта в таких случаях нет. Рекомендуется придерживаться принципа ДДД - дай дорогу дураку.

Среди других рекомендаций следует избегать занимать левый ряд, даже если соблюдается максимально допустимая скорость. Всегда найдется тот, кто считает, что нужно двигаться быстрее. Не вступайте в гонки и не провоцируйте подобные ситуации. Используйте звуковой сигнал только в случае острой необходимости.