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В ГИБДД объяснили, почему опасно обгонять патрульный автомобиль ДПС

2:47
Авто

Иногда водителям приходится двигаться за патрульным автомобилем ДПС, который движется медленно по дороге. Портал njcar.ru узнал у представителя ГИБДД, почему обгон не всегда является наилучшим вариантом, и как это может привести к штрафам в размере 500 рублей или даже лишению водительского удостоверения.

В ГИБДД объяснили, почему опасно обгонять патрульный автомобиль ДПС
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Почти каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда автомобиль ГИБДД с характерной раскраской движется впереди. В таких ситуациях водителю приходится решать, обгонять служебное авто или лучше подождать. Решение зависит от нескольких факторов. Например, если полицейские движутся без включенных мигалок со скоростью, близкой к разрешенной для данной местности, то можно без последствий обогнать их, если позволяют дорожные знаки и разметка.

Однако не стоит предпринимать обгон по встречной полосе с пересечением сплошной линии разметки, так как в таких случаях сотрудники ДПС обязательно составят протокол о нарушении ПДД. Тем не менее, обгон полицейских без использования встречной полосы тоже может быть опасным. Несмотря на то, что превышение скорости до 20 км/ч от разрешенной не наказуемо, стоит учесть наличие камер для автоматической фиксации скорости в полицейской машине, которую вы собираетесь обогнать.

Таким образом, даже если патрульное авто двигается со скоростью 65 км/ч на участке с ограничением в 60 км/ч, устройство для контроля скорости, используемое полицией, может зафиксировать, что при обгоне вы превысили скорость до 85 км/ч, что влечет штраф в 500 рублей.

Ситуация может измениться, если патрульное авто использует мигалку и сирену. Согласно Правилам дорожного движения (пункт 3.2), "запрещается обгонять транспортное средство, имеющее специальные цветографические схемы с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом". Нарушение этого правила может повлечь за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на 1,5 года.

В другом случае при обгоне патрульного автомобиля сотрудники ДПС могут обратить внимание, что в вашем автомобиле, например, не работает повторитель стоп-сигнала. За это предусмотрен не только штраф в размере 500 рублей, но также предписание на устранение неисправности в течение 10 дней. Еще одной возможной проблемой является загрязненный задний номер или перегоревшая лампочка в его подсветке, что также может повлечь штраф.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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