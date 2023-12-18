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Эксперт рассказал, что дозволено делать инспектору ГИБДД

2:47
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Существует несколько распространенных мифов среди водителей относительно взаимодействия с сотрудниками Дорожно-патрульной службы (ДПС) на дороге. Портал njcar. ru рассказывает, какие из них соответствуют действительности, а какие являются недоразумением.

Эксперт рассказал, что дозволено делать инспектору ГИБДД
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Основными документами, регулирующими полномочия инспектора ДПС, являются административный регламент МВД РФ, закон "О полиции" и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Например, неправильным считается утверждение многих водителей о том, что для проверки на опьянение требуется присутствие двух свидетелей. Если у инспектора ДПС есть видеокамера, то можно обойтись без свидетелей. Пункт 25.7 КоАП РФ предусматривает использование либо свидетелей, либо видеозаписи при проверке водителя на наличие опьянения.

При наличии записи это отражается в протоколе, а видеозапись прикрепляется к материалам дела.

Еще одним заблуждением является утверждение, что инспектор ДПС лишен права проверять светопропускание тонированных стекол. Согласно пункту 63 Регламента, инспектор может остановить автомобиль для визуальной оценки степени затемнения стекол и проверки "плотности" тонировки. Для этого используется специальный прибор, сертифицированный и с соответствующим свидетельством о поверке.

Инспектор ДПС не имеет права останавливать автомобиль в местах, где это противоречит Правилам дорожного движения — это действительно так. Согласно пункту 66 Регламента, запрещено останавливать транспортное средство там, где это запрещено ПДД. Однако есть исключения, и остановка допускается в случае необходимости предотвратить преступление или осуществить регулировочные действия.

Инспектор также может остановить машину под запрещающим знаком, обозначив место остановки служебным автомобилем с включенными мигалками или отгородив участок конусами.

Важно отметить, что после остановки нет необходимости выходить из машины. Вы не обязаны подходить к инспектору, так как предъявление документов возможно, оставаясь в автомобиле. Существуют ситуации, при которых инспектор ДПС может предложить вам покинуть транспортное средство согласно пункту 70 административного регламента ГИБДД, такие как необходимость устранения технической неисправности, обнаружение признаков опьянения, сверка номеров агрегатов, личный досмотр, участие в процессуальных действиях и поведение, создающее угрозу для личной безопасности сотрудника.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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