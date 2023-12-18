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Автоэксперты назвали 3 причины, почему зимой надо ездить всегда с полным баком

1:56
Авто

Водители часто обсуждают, безопасно ли зимой ездить на почти пустом баке, не беспокоясь о проблемах с топливной системой. Автоэксперты разъяснили происхождение этих разговоров и предложил рекомендации по заправке автомобиля.

Автоэксперты назвали 3 причины, почему зимой надо ездить всегда с полным баком
Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Согласно мнению многих автолюбителей, поездки с пустым баком могут навредить всей топливной системе. Однако это утверждение не является полностью обоснованным. Современные автотранспортные средства оснащены бензонасосами, защищенными от проникновения воздуха и других примесей. Поэтому пустой бензобак не может повредить насос: при падении давления в топливной системе насос отключится, и двигатель заглохнет.

Однако устаревшие автомобили возрастом 20-30 лет могут подвергнуться серьезным последствиям от поездок с критически низким уровнем топлива. В таких машинах топливный фильтр быстро засоряется, увеличивая нагрузку на бензонасос. Отсутствие охлаждающего топлива в баке приводит к нарушению теплообмена и, в конечном итоге, к поломке насоса. Поэтому рекомендуется тщательно следить за уровнем бензина и не допускать его снижения до минимума, чтобы избежать серьезных поломок, требующих значительных затрат, сообщает njcar. ru.

Кроме того, зимой в полупустом баке может образовываться конденсат, который при отрицательных температурах замерзает, мешая нормальной работе бензонасоса и возможно приводя к остановке двигателя автомобиля.

Автомобилистам также следует помнить, что в бензобаке установлены клапаны для снижения избыточного давления паров. Однако зимой из-за конденсата они могут замерзнуть и заблокироваться. Если клапаны не функционируют, давление повышается, что может помешать нормальной работе насоса и двигателя.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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