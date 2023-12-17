Названы три причины, почему кондиционер в автомобиле нужно включать даже зимой

Многие водители утверждают, что кондиционер в автомобиле нужен лишь для охлаждения салона в жаркое летнее время. Эксперты портала njcar.ru объяснили, почему включение кондиционера в машине необходимо даже в холодную погоду.
С приходом холодов водители сталкиваются с проблемой запотевания окон, что негативно сказывается на безопасности управления автомобилем из-за ограниченной видимости. При этом включенный кондиционер помогает осушить воздух в салоне и быстро избавиться от запотевания на стеклах.
Еще одной причиной, по которой водителям рекомендуется использовать климатическую установку даже в холодное время года, является предотвращение возможных поломок кондиционера.
Система кондиционирования представляет собой сложное устройство, включающее множество компонентов. При включении кондиционера после длительного простоя происходит нарушение смазки уплотняющих сальников и вращающихся элементов, в результате чего агрегат начинает функционировать насухую.
Чтобы поддерживать климатическую систему автомобиля в работоспособном состоянии, рекомендуется включать кондиционер пару раз в неделю на 15-20 минут, даже в холодное время года.
Кроме того, периодическое использование кондиционера необходимо для борьбы с развитием грибков и микроорганизмов, которые активно размножаются во влажной среде теплообменника. Работающая зимой система кондиционирования поможет устранить микроорганизмы из системы.
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