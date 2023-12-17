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Названы три причины, почему кондиционер в автомобиле нужно включать даже зимой

1:38
Авто

Многие водители утверждают, что кондиционер в автомобиле нужен лишь для охлаждения салона в жаркое летнее время. Эксперты портала njcar.ru объяснили, почему включение кондиционера в машине необходимо даже в холодную погоду.

Названы три причины, почему кондиционер в автомобиле нужно включать даже зимой
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

С приходом холодов водители сталкиваются с проблемой запотевания окон, что негативно сказывается на безопасности управления автомобилем из-за ограниченной видимости. При этом включенный кондиционер помогает осушить воздух в салоне и быстро избавиться от запотевания на стеклах.

Еще одной причиной, по которой водителям рекомендуется использовать климатическую установку даже в холодное время года, является предотвращение возможных поломок кондиционера.

Система кондиционирования представляет собой сложное устройство, включающее множество компонентов. При включении кондиционера после длительного простоя происходит нарушение смазки уплотняющих сальников и вращающихся элементов, в результате чего агрегат начинает функционировать насухую.

Чтобы поддерживать климатическую систему автомобиля в работоспособном состоянии, рекомендуется включать кондиционер пару раз в неделю на 15-20 минут, даже в холодное время года.

Кроме того, периодическое использование кондиционера необходимо для борьбы с развитием грибков и микроорганизмов, которые активно размножаются во влажной среде теплообменника. Работающая зимой система кондиционирования поможет устранить микроорганизмы из системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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