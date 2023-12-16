Седаны от компаний Suzuki, Toyota и Volkswagen в России подешевели

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Дилеры по всей стране нашли способ коррекции цен на седаны зарубежных брендов Suzuki, Toyota и Volkswagen. Российские автодилеры приняли решение адаптировать прайс-листы в пользу автолюбителей для моделей, поступающих в Россию по "серой" схеме, сообщает Autonews.

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В частности, цены на седан Ciaz от Suzuki в последние недели уменьшились на 100 тысяч рублей. Вместо предыдущих 2 миллионов 100 тысяч рублей теперь он доступен за 2 миллиона рублей. Эта модель оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л. с. и автоматической коробкой передач.

Также снизилась цена на китайский VW Bora, который оснащен турбированным мотором объемом 1,4 литра и мощностью 150 л. с. в сочетании с 7-ступенчатой РКПП. Теперь он доступен за 2,3 миллиона рублей.

Toyota Vios с конца осени продаётся по сниженной цене на 90 тысяч рублей. Новая цена составляет 2 миллиона 200 тысяч рублей. Под капотом этой модели находится 1,5-литровый двигатель мощностью 109 л. с. в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.