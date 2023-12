Your browser does not support the audio element.

Продажи китайских автомобилей в российских автосалонах снизились на 60%, как сообщил эксперт Комитета по дружбе, миру и развитию между Россией и Китаем Илья Титов. По его словам, на складах в России накопилось избытком около 175 000 китайских автомобилей, которые еще не были проданы.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.