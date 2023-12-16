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Эксперты рассказали, почему продажи китайских автомобилей в России рухнули

1:08
Авто

Продажи китайских автомобилей в российских автосалонах снизились на 60%, как сообщил эксперт Комитета по дружбе, миру и развитию между Россией и Китаем Илья Титов. По его словам, на складах в России накопилось избытком около 175 000 китайских автомобилей, которые еще не были проданы.

Эксперты рассказали, почему продажи китайских автомобилей в России рухнули
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Титов отметил, что снижение продаж вызвано резким уменьшением спроса на автомобили в Китае, после повышения процентных ставок центральным банком на 60%. Несколько факторов, включая убыточные кредитные продукты и повышение ставок утилизации, сказываются на трудностях в увеличении спроса, сообщает "Про кроссоверы".

Эксперты также отметили, что дилеры активно заполняли склады китайскими автомобилями, создавая заказы на массовое производство для заводов в ответ на рост спроса. Однако этот рост был ограничен нехваткой самих автомобилей. В своем предупреждении, автомобильный эксперт Владимир Веспаров призвал россиян не рассчитывать на снижение цен на новые автомобили.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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