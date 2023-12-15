Автоэксперт Баканов рассказал о возвращении Volvo, Hyundai и Kia в Россию

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Бывший производитель грузовых автомобилей Volvo Trucks в Калуге вернётся к производству автомобилей в России. Концерн уже начал временную сборку российского грузовика.

Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Автоэксперт Пётр Баканов в интервью Pravda. Ru рассказал о возможных вариантах возвращения иностранных автомобильных концернов в Россию. Он отметил, что следует разделять специализацию каждого завода.

"Хочу подчеркнуть, что в Калужской области на бывшем заводе Volvo не планируется выпуск грузовиков Volvo. Этот завод, который носит теперь имя АМО, будет выпускать грузовики ГАЗовские, а, точнее, Урал NEXT. Из машинокомплектов они будут все это делать. В дальнейшем, возможно, появится еще один из китайских партнеров" — рассказал эксперт.

В Hyundai и Kia также заявили о том, что возобновят производство автомобилей в Петербурге под маркой GAC. Производство возобновится на заводе, принадлежащем Hyundai. Эксперт отметил, что есть порядка 70 тысяч несобранных машин, которые должны быть дособраны. Также эксперт отметил, что Hyundai отозвал лицензию 2022 года.

"Недавно губернатор Калужской области заявлял о том, что будет перезапущен завод ПСМА Рус — это Peugeot, Citroen, Mitsubishi. Что там будут выпускать, пока сложно говорить, это пока неизвестно. Но вполне возможно, что, может быть, какие-то модели, которые, так или иначе, присутствуют на китайском рынке в перелицованном виде. Условно говоря, те же какие-то французские модели марки Peugeot, Citroen есть на китайском рынке, которые, допустим, выпускаются на совместном предприятия Dongfeng. Может быть, их будут локализовывать, может быть, что-то еще" — рассказал эксперт.

Также он отметил, что на текущий момент нет каких-либо предпосылок к тому, чтобы известные бренды возвращались. Причины — проведение СВО и санкции.