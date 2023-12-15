Автоэксперт Алексей Рузанов поделился с "Российской газетой" своим мнением о прогреве двигателя автомобиля.
Согласно его советам, оптимальная температура масла в пределах 90-100 градусов гарантирует долгий ресурс двигателя и предотвращает ускоренный износ поршневой группы и других ключевых элементов системы.
Эксперт подчеркивает важность рационального нагружения двигателя, осуществляемого только после достижения оптимальной температуры, и раскрывает влияние прогрева на автоматическую коробку передач и гидроусилитель руля.
Советы по пошаговому прогреву при запуске двигателя и эффективному движению для достижения оптимальной работы автомобиля также входят в рекомендации эксперта.
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