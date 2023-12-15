Автоэксперт Рузанов рассказал, как эффективно прогреть автомобиль

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Автоэксперт Алексей Рузанов поделился с "Российской газетой" своим мнением о прогреве двигателя автомобиля.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно его советам, оптимальная температура масла в пределах 90-100 градусов гарантирует долгий ресурс двигателя и предотвращает ускоренный износ поршневой группы и других ключевых элементов системы.

Эксперт подчеркивает важность рационального нагружения двигателя, осуществляемого только после достижения оптимальной температуры, и раскрывает влияние прогрева на автоматическую коробку передач и гидроусилитель руля.

Советы по пошаговому прогреву при запуске двигателя и эффективному движению для достижения оптимальной работы автомобиля также входят в рекомендации эксперта.