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ГИБДД отправляет водителей на техосмотр, несмотря на его отмену

1:31
Авто

В конце 2021 года в России внесли изменения в законодательство. В соответствии с документом, освобождены большинство владельцев легковых автомобилей от обязательного прохождения регулярных технических осмотров. Однако после внесения корректировок в "перечень неисправностей" инспекторы ГИБДД снова стали направлять владельцев автомобилей на диагностические станции.

ГИБДД отправляет водителей на техосмотр, несмотря на его отмену
Фото: https://4pda.to/s/as6yurXTySsXU7RCpgsHC2oMRZLodx.jpg

При обнаружении технических неисправностей, включенных в "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства", во время дорожного контроля сотрудник ДПС обязан наложить на водителя штраф в размере 500 рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП. Кроме того, ему предстоит выдать предписание на устранение обнаруженных неисправностей с последующим обязательным прохождением технического осмотра.

Для отмены указанного постановления ГИБДД для владельцев автомобилей, на которых были обнаружены неисправности, такие как вышедшая из строя антиблокировочная система тормозов ABS, заменённые лампы фар на светодиоды или нестандартная выхлопная труба, необходимо посетить станцию технического осмотра, имеющую сертификацию. В противном случае автовладелец не сможет документально подтвердить устранение "неисправностей", обнаруженных при проверке инспекторами ДПС, передаёт njcar.ru.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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