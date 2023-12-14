Автоэксперт Зиновьев нашел способ купить VW Jetta за 500 000 рублей

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Седан Volkswagen Jetta пятого поколения представляет собой достойный выбор при покупке на вторичном рынке, особенно учитывая цену в районе 500 000 рублей. Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев подчеркнул, что этот автомобиль отличается прочной подвеской и устойчивым к коррозии кузовом. Он рекомендует избегать моделей с турбированным мотором объемом 1,4 литра и роботизированной коробкой передач.

Фото: carbuzz .com/cars/volkswagen/jetta-gli/2023/photos-exterior

Специалист предпочитает версию Volkswagen Jetta с атмосферным двигателем мощностью 1,6 литра и 102 лошадиные силы. Такой автомобиль, по его мнению, способен пройти без особых проблем 500 000 километров. Атмосферный двигатель выделяется своей простотой и высокой надежностью.

Он отмечает равномерную инжекцию, что исключает необходимость в клапане EGR и фазовращателях. Впрочем, при длительной эксплуатации могут потребоваться ремонтные вмешательства, такие как замена катушки зажигания или поршневых колец.

Механическая коробка передач также славится своей надежностью и может легко преодолеть 300 000 километров. Зиновьев также отмечает надежность автомата AQ250. Однако долговечность этих элементов зависит от стиля вождения и правильного ухода со стороны владельца.

Следует отметить, что эта силовая установка и коробка передач используются не только в Jetta пятого поколения, но и в Golf пятого поколения, Octavia второго поколения и некоторых моделях Seat.