Житель Екатеринбурга оказался поджигателем собственного Range Rover в подземном паркинге

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Житель Екатеринбурга стал виновником того, что его Range Rover сгорел, находясь в подземном паркинге.

Фото: openverse by landrovermena is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает URA.RU, это случилось на улице Куйбышева, на подземной парковке 21-этажного жилого дома. В результате возгорания огнём оказался охвачен не только сам автомобиль, но и участок паркинга площадью 3 квадратных метра. Борьбой с огнём занимался 21 пожарный при помощи семи единиц спецтехники.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания не было. А в том, что Range Rover сгорел, виноват его владелец — так говорят очевидцы.