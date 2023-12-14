Житель Екатеринбурга стал виновником того, что его Range Rover сгорел, находясь в подземном паркинге.
Как сообщает URA.RU, это случилось на улице Куйбышева, на подземной парковке 21-этажного жилого дома. В результате возгорания огнём оказался охвачен не только сам автомобиль, но и участок паркинга площадью 3 квадратных метра. Борьбой с огнём занимался 21 пожарный при помощи семи единиц спецтехники.
По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания не было. А в том, что Range Rover сгорел, виноват его владелец — так говорят очевидцы.
"Водитель Range Rover поставил аккумулятор на зарядное устройство, не снимая его с машины, и сам же себе тачку сжег", — рассказал один из свидетелей произошедшего.
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