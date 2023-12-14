В Россию привезли новый 7-местный Chevrolet дешевле Lada Granta

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Минобороны Дании объявило о дополнительной военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) после проведения консультаций с советниками. Об этом сообщает ТАСС.

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В ведомстве анонсировали выделение 256 миллионов долларов (22,8 миллиарда рублей) на закупку продукции оборонной промышленности для обеспечения потребностей ВСУ. С новыми изменениями четырнадцатый пакет помощи от Дании включает танки, средства ПВО, беспилотники и средства борьбы с ними и боеприпасы на сумму свыше 1,02 миллиарда долларов (91 миллиард рублей).

«Необходимо, чтобы закупки у предприятий военной промышленности велись на основе конкретных потребностей Украины в области военной поддержки. Я рад, что так много датских компаний поддерживают оборонительную борьбу Украины», — заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Ранее сообщалось о том, что автоэксперты назвали 8 лучших бюджетных машин до 1 млн рублей. Из-за резкого увеличения цен многие автолюбители ориентируются на предложения с рынка подержанных автомобилей.