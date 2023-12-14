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Автоэксперт предупредил, что цена на автомобили УАЗ в 2024 году вырастет на 100 тысяч рублей

1:25
Авто

В 2024 году новые автомобили УАЗ могут вырасти в цене не менее чем на 8%. Такой прогноз сделал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Автоэксперт предупредил, что цена на автомобили УАЗ в 2024 году вырастет на 100 тысяч рублей
Фото: openverse.org by Hanna Zelenko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Эксперт обратил внимание, что автомобили УАЗ покупали и покупать будут, однако в 2024 году они обойдутся покупателям дороже.

"Автомобили УАЗ нишевые, поэтому продолжают пользоваться стабильным спросом. Тем не менее в 2024 году стоимость машин, скорее всего, увеличится. На подорожание повлияет уровень инфляции в стране, а также стоимость комплектующих для сборки", — сказал Бургазлиев.

Цена на новые автомобили УАЗ в наступающем году может вырасти на 8%, сообщает Газета.Ru. Причём дороже станут, скорее всего, не только внедорожники, но и коммерческие модели производителя.

На данный момент стоимость самого бюджетного автомобиля УАЗ "Хантер" с возможными скидками составляет 1,14 млн рублей. УАЗ "Патриот" стоит на 400 тысяч рублей дороже — 1,48 млн рублей. А в 2024 году стоимость указанных машин может подняться соответственно на 91 и 118 тыс. рублей.

Уаз цены Сентябрь 2023
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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