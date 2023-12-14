Россиянам рассказали обязанности инспектора ДПС перед водителем, о которых молчат

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Когда сотрудник ДПС останавливает водителя, он обычно представляется и запрашивает предъявление документов. Однако не всем водителям известны нормы законодательства, регламентирующие деятельность полицейского в таких ситуациях. Представитель ГИБДД рассказал, какие обязанности выполняют сотрудники ДПС перед водителями.

Фото: vk.com/ ГУМВД Москвы

В соответствии с основными документами, такими как Федеральный закон "О полиции" и Административный регламент, утвержденный приказом Министерства внутренних дел России, инспектор ГИБДД имеет законное право останавливать транспортное средство для проверки документов. Это не должно происходить без причины, а только с целью предотвращения правонарушений и обеспечения безопасности дорожного движения.

Инспектор ДПС может остановить автомобиль, используя громкоговоритель или жест руки. При этом инспектор может держать специальный жезл или диск с отражающим элементом в руке и указать на конкретное место для остановки.

При необходимости, инспектор может прибегнуть к дополнительным световым или звуковым сигналам, таким как свисток, сирена или проблесковые маячки на автомобиле.

При вынужденной остановке транспортного средства сотрудник правоохранительных органов должен обращать внимание на безопасность водителя. Рекомендуется избегать остановок в местах, где это запрещено дорожными знаками. Применение таких мер оправдано только в случаях крайней необходимости, например, при наличии угрозы безопасности участников движения или при проведении работ по устранению последствий ДТП. В таких ситуациях инспектор обязан включить проблесковый маячок на служебном автомобиле.

После остановки транспортного средства инспектор ГИБДД обязан немедленно подойти к автомобилю и представиться, упомянув свою должность, звание и фамилию. Водитель также имеет право запросить предъявление служебного удостоверения сотрудника правоохранительных органов. Только после выполнения этих процедур полицейский может объяснить причину остановки и перечислить необходимые документы, которые автомобилисту следует предоставить.

Если в предоставленных водителем документах обнаружены другие бумаги, деньги или ценности, они должны быть немедленно возвращены владельцу автомобиля, сообщает njcar.ru.

Более того, стоит подчеркнуть, что инспектор ГИБДД должен приближаться к автомобилю с той стороны, на которой находится водитель (если это возможно), вести диалог, избегая излишних моральных наставлений, и руководствоваться исключительно законодательством.

В случае возникновения конфликта представитель правоохранительных органов должен четко объяснить водителю, как он может оспорить действия инспектора ГИБДД. Кроме того, каждому водителю гарантируется право запросить отдельный бланк, на котором можно в письменной форме изложить свой взгляд на происходящее. Также водитель имеет право узнать телефонный номер дежурной части, где трудится инспектор, чтобы обратиться и высказать свои замечания.