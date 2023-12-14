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Сотрудники ГИБДД начали лишать прав за медленную езду

2:07
Авто

В отличие от некоторых европейских стран, где водителям строго велено соблюдать правила дорожного движения и избегать использования левой полосы без необходимости, российские водители периодически нарушают этот принцип, двигаясь слишком медленно в левом ряду. Они аргументируют свою позицию тем, что, если потребуется, их опередят справа. Представитель ГИБДД поделился, почему инспекторы ДПС имеют право оштрафовать водителей за излишнюю медлительность на левой полосе.

Сотрудники ГИБДД начали лишать прав за медленную езду
Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

В России такое поведение водителей не является редкостью, несмотря на наличие в ПДД пунктов 9.4 и 9.5, которые определяют, что на дорогах, где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, транспортные средства должны двигаться ближе к правому краю проезжей части, избегая занятия левых полос, если остальные полосы свободны.

Согласно статье 12.15 Кодекса об Административных Правонарушениях (КоАП), нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части подразумевает наложение штрафа в размере 1500 рублей. Это правило также распространяется на тихоходов. По Правилам Дорожного Движения, "транспортные средства, скорость которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе". Нарушение этого правила также влечет за собой штраф в размере 1500 рублей, сообщает njcar. ru.

Тем не менее, не все водители обладают достаточными знаниями или сознательно не соблюдают ПДД.

В настоящее время сотрудники ДПС стали более активными в контроле за соблюдением данного правила и проводят рейды в различных регионах России. В связи с этим рекомендуется придерживаться Правил Дорожного Движения и избегать движения в крайнем левом ряду, если правая полоса свободна.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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