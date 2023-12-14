ГИБДД массово лишает прав водителей за употребление алкоголя рядом с машиной

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В соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является противозаконным. Существует сценарий, при котором правоохранительные органы могут предпринять попытку лишить водительских прав владельца автомобиля, находившегося в нетрезвом состоянии и не имевшего намерения управлять припаркованным транспортным средством.

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Всем известно, что употребление алкоголя на пассажирском сиденье в чужом автомобиле считается приемлемым. Тем не менее, существуют ситуации, когда законопослушный водитель может оказаться нарушителем, превратившись в "пьяного водителя". Эти ситуации часто возникают при вмешательстве полицейских, стремящихся выявить нарушения согласно статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Нарушение статьи 12.8 КоАП влечет за собой наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Например, выходя к своему припаркованному автомобилю в состоянии алкогольного опьянения или употребляя алкоголь в припаркованной машине, можно стать нарушителем по данной статье.

Суды первой инстанции, как правило, склонны доверять показаниям полицейских, что может привести к лишению водительских прав. Для избежания потери водительского удостоверения в таких ситуациях, нетрезвому водителю следует избегать даже близкого приближения к автомобилю, сообщает njcar.ru.

Перед тем как садиться в автомобиль в состоянии алкогольного опьянения или оказаться рядом с ним, важно принять меры заранее, чтобы иметь достоверные доказательства того, что машина не двигалась. Например, можно попросить трезвого друга занять место за рулем вашего автомобиля, при условии, что ваш видеорегистратор способен записывать события в салоне, подтверждая, что вы не управляли транспортным средством, а находились на пассажирском сиденье. Перед приближением к припаркованному автомобилю в нетрезвом состоянии удостоверьтесь, что он виден камерам видеонаблюдения или вашему видеорегистратору, установленному на подоконнике вашего дома. Эти видеозаписи могут стать важными доказательствами в случае обвинений и помочь вам в судебной защите.