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Сотрудники ГИБДД начали лишать прав за медленную езду
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Сотрудники ГИБДД начали лишать прав за проезд на зеленый свет

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Даже при движении на перекрестке при сигнале светофора "зеленый", водители могут неожиданно столкнуться с потерей своего водительского удостоверения. Представитель ГИБДД, с которым портал njcar.ru провел беседу, раскрыл, какие нарушения при проезде перекрестка на "зеленый" свет могут стать причиной лишения водительского удостоверения.

Сотрудники ГИБДД начали лишать прав за проезд на зеленый свет
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

При проезде перекрестка на "зеленый" свет существует риск встречи с сотрудником ДПС и составления протокола по статье 12.15 ч. 4 КоАП, относящейся к "выезду на встречную полосу". В случае нарушения этого правила водителям грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода.

Основанием для составления протокола может послужить нарушение пункта 11.4 ПДД, который запрещает "обгон попутных транспортных средств на регулируемых перекрестках". Это включает в себя опережение попутного транспорта с выездом на полосу встречного движения, сообщает njcar.ru.

Иногда бывает, что дорожная разметка на перекрестке стирается или покрывается снегом, что затрудняет определение границ "своей" полосы и полосы встречного движения. Особенно в сложных перекрестках ситуация может стать более сложной. Однако дорожные полицейские обычно знают такие места и следят за ними.

Кроме того, Правила Дорожного Движения категорически запрещают обгон на пешеходных переходах. Даже если светофор для автомобилей горит зеленым, обгон другого транспортного средства на пешеходном переходе считается нарушением. За такие нарушения водителей могут оштрафовать по части 4 статьи 12.15 КоАП на сумму 5000 рублей или лишить водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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