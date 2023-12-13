Автоэксперты назвали главную причину не покупать китайский автомобиль

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Автоэксперты рекомендуют российским потребителям воздержаться от приобретения китайских автомобилей в ближайшем будущем. Прогнозируется, что к 2024 году цены на китайские автомобили могут снизиться на 10-15%, основываясь на текущей ситуации на российском авторынке и стратегии китайских автопроизводителей.

Фото: openverse "Haval H6 Coupe Blue 01 China 2016-04-17" by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Специалисты полагают, что к концу 2023 года нет смысла приобретать автомобиль китайского производства. В следующем году китайские автопроизводители планируют предпринять шаги для повышения конкурентоспособности своих автомобилей на российском рынке, в том числе путем значительного снижения цен. Целью китайских производителей является увеличение объемов продаж своих автомобилей в России, сообщает "Южный автомобиль".

Руководитель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев утверждает, что в 2024 году китайские бренды планируют удвоить продажи своих автомобилей на рынке РФ до 1,2 миллиона штук. Однако, чтобы достичь этих цифр, китайским производителям придется пересмотреть свою ценовую политику. При этом учтено, что рост стоимости автокредитов может снизить спрос на китайские автомобили, если не произойдет активное ценовое позиционирование.