Автоэксперты назвали 8 лучших бюджетных машин до 1 млн рублей

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Из-за резкого увеличения цен многие автолюбители ориентируются на предложения с рынка подержанных автомобилей. Интерес у покупателей не ограничивается бюджетным сегментом, и многие готовы выделить до миллиона рублей на покупку автомобиля.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Западные эксперты выделили восемь моделей, которые заслуживают внимания, и, как утверждает редакция Autonews. ru, их можно найти и в России.

Речь идет о моделях, собранных примерно десять лет назад. Лидирует Honda Fit/Jazz, отличающаяся оригинальным дизайном и неплохим комплектом.

На втором и третьем местах расположились Opel Astra J и Kia Rio. Оба автомобиля обеспечивают отличное управление, хотя у корейской модели может быть немного меньше опций.

Mazda 3 обеспечивает максимальный комфорт, хотя Hyundai Sonata почти не уступает ей в этом плане. Тем не менее, называть их бюджетными в обслуживании сложно. В списке также две модели от Chevrolet — Cruze и Malibu.

Несмотря на их простоту, они предлагают множество интересных опций. Завершает топ-лист японская модель Nissan Sentra, которая также обещает надежность.

Тем временем эксперты издания "За рулем" советуют тщательно выбирать автомобиль, обращая внимание на стоимость технического обслуживания, чтобы избежать серьезных расходов в будущем. Они представили сравнительный обзор китайских и российских моделей.