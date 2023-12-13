Сергей Пономарев, тренер центра обучения Fit Lab из сети автосервисов Fit Service, предоставил рекомендации по подготовке автомобиля к зиме, сфокусировавшись на проблемах с запуском двигателя.
Советует обслуживать или заменять аккумулятор, предупреждает об опасности примерзания выхлопной системы при дистанционном запуске, особенно на наклонных поверхностях.
Для избежания проблем при парковке в сугробах рекомендует стараться выбирать ровные места. При процедуре запуска мотора зимой советует очистить водительскую дверь, прогреть машину и осуществлять попытки покрутить стартер не более 7 секунд.
Подчеркивает важность прогрева перед движением и предостерегает от резких ускорений и торможений в первые минуты движения.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.