Эксперт Понамарёв назвал способ, как завести машины в любой мороз

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Сергей Пономарев, тренер центра обучения Fit Lab из сети автосервисов Fit Service, предоставил рекомендации по подготовке автомобиля к зиме, сфокусировавшись на проблемах с запуском двигателя.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Советует обслуживать или заменять аккумулятор, предупреждает об опасности примерзания выхлопной системы при дистанционном запуске, особенно на наклонных поверхностях.

Для избежания проблем при парковке в сугробах рекомендует стараться выбирать ровные места. При процедуре запуска мотора зимой советует очистить водительскую дверь, прогреть машину и осуществлять попытки покрутить стартер не более 7 секунд.

Подчеркивает важность прогрева перед движением и предостерегает от резких ускорений и торможений в первые минуты движения.