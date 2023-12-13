В ГИБДД рассказали, что водители могут лишиться прав за открытый багажник

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Многие водители, сталкиваясь с необходимостью перевозки габаритных грузов, часто не осознают, что открытый багажник может повлечь за собой не только проблемы с грузом, но и нарушение Правил Дорожного Движения (ПДД).

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Согласно пунктам 23.3 и 23.4 ПДД, груз должен быть надежно закреплен, не создавать препятствий для водителя и не нарушать устойчивость транспортного средства.

В случае нарушения этих правил, инспекторы ДПС могут выписать штраф в размере 500 рублей, а также применить более строгие меры, вплоть до лишения водительских прав на срок до 3 месяцев, если груз сильно мешает видимости заднего номера.