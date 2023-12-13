Российские компании, занимающиеся системами автоматической регистрации нарушений ПДД, представили разнообразные модели дорожных камер, включая сферические устройства.
Новые камеры, такие как "Кордон", "Скат", "Крис" и другие, имеют различные формы и предназначены для автоматического выявления нарушений ПДД. Некоторые из них, такие как прозрачные сферические шары, обеспечивают поворот объектива в любое нужное направление.
Представитель ГИБДД подчеркнул, что большинство этих устройств охватывают проезжую часть крупных автомагистралей, не оборудованы радарными блоками и не измеряют скорость.
Вместо этого, они используются для контроля за соблюдением ПДД, оценки трафика, оперативного выявления различных нарушений, таких как неправильная парковка и движение в запрещенном направлении. Новые камеры также выполняют функции выявления недопустимой остановки, ситуаций с падающими предметами и наличия посторонних объектов на дороге.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.