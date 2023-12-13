Следят за всем: в ГИБДД рассказали о дорожных камерах нового образца

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Российские компании, занимающиеся системами автоматической регистрации нарушений ПДД, представили разнообразные модели дорожных камер, включая сферические устройства.

Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Новые камеры, такие как "Кордон", "Скат", "Крис" и другие, имеют различные формы и предназначены для автоматического выявления нарушений ПДД. Некоторые из них, такие как прозрачные сферические шары, обеспечивают поворот объектива в любое нужное направление.

Представитель ГИБДД подчеркнул, что большинство этих устройств охватывают проезжую часть крупных автомагистралей, не оборудованы радарными блоками и не измеряют скорость.

Вместо этого, они используются для контроля за соблюдением ПДД, оценки трафика, оперативного выявления различных нарушений, таких как неправильная парковка и движение в запрещенном направлении. Новые камеры также выполняют функции выявления недопустимой остановки, ситуаций с падающими предметами и наличия посторонних объектов на дороге.