ГИБДД лишает водителей прав за неправильный проезд на зелёный свет

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже в случае движения на разрешающий сигнал светофора водительских прав можно лишиться. Портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД, какие нарушения при проезде перекрестка на зелёный свет могут совершать водители.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Проезд через перекрёсток на зелёный свет может привести к внезапному столкновению с сотрудниками ДПС и составлению протокола на основании статьи 12.15 части 4 КоАП, которая касается выезда на встречную полосу. Наказание включает в себя штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на полгода.

Мотивом для составления протокола может послужить нарушение пункта 11.4 ПДД, который запрещает обгон попутных транспортных средств на регулируемых перекрёстках.

Иногда возникают ситуации, когда дорожная маркировка на перекрёстке стирается или закрывается снегом. Это создаёт трудности в определении границ "своей" полосы и полосы встречного движения. Если перекрёсток имеет сложную конфигурацию, оказаться на полосе встречного движения в таких условиях становится легко. Дорожные полицейские обычно хорошо знают такие места и следят за ними.

Более того, ПДД категорически запрещают обгон на пешеходных переходах. Другими словами, даже если перед водителем есть регулируемый пешеходный переход и светофор для автомобилей горит зелёным, всё равно запрещено обгонять другое транспортное средство в этой зоне. За нарушение данного правила грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.