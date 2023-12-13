Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украсят любой стол: два пикантных рецепта с тарталетками
Стакан кефира с семенами льна хорошо очистят организм
Стал понятен эшелон полётов в Краснодар через Самару: над Каспийским морем
Shot: активисты требуют лишить писателя Быкова* двух квартир в Москве
Волочкова рассказала, что в 2024 году выйдет замуж: союз с самым лучшим человеком
Потепление в Арктике усугубило глобальную проблему
Нового польского премьера Туска срочно позвали в Киев
СБУ обвинила церковную хористку УПЦ МП в наводке ракет на позиции ВСУ
Один человек погиб после обстрела Донецка со стороны ВСУ

ГИБДД лишает водителей прав за неправильный проезд на зелёный свет

1:50
Авто

Даже в случае движения на разрешающий сигнал светофора водительских прав можно лишиться. Портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД, какие нарушения при проезде перекрестка на зелёный свет могут совершать водители.

ГИБДД лишает водителей прав за неправильный проезд на зелёный свет
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Проезд через перекрёсток на зелёный свет может привести к внезапному столкновению с сотрудниками ДПС и составлению протокола на основании статьи 12.15 части 4 КоАП, которая касается выезда на встречную полосу. Наказание включает в себя штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на полгода.

Мотивом для составления протокола может послужить нарушение пункта 11.4 ПДД, который запрещает обгон попутных транспортных средств на регулируемых перекрёстках.

Иногда возникают ситуации, когда дорожная маркировка на перекрёстке стирается или закрывается снегом. Это создаёт трудности в определении границ "своей" полосы и полосы встречного движения. Если перекрёсток имеет сложную конфигурацию, оказаться на полосе встречного движения в таких условиях становится легко. Дорожные полицейские обычно хорошо знают такие места и следят за ними.

Более того, ПДД категорически запрещают обгон на пешеходных переходах. Другими словами, даже если перед водителем есть регулируемый пешеходный переход и светофор для автомобилей горит зелёным, всё равно запрещено обгонять другое транспортное средство в этой зоне. За нарушение данного правила грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.

На зелёные свет не успел на перекресток, но переехал стоп линию (24-03-19)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок

Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.

Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
ВСУ перестали держать фронт, сообщают бойцы ВС РФ
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и у Артёмовска: "деды поплыли"
Британские врачи назвали продукты для повышения уровня "хорошего" холестерина
Юлия Пересильд возмутилась на премии "Звезда Театрала": два оскорбления, одно за одним
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова Мормоны — чисто американское изобретение Сергей Лебедев Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
Автоэксперт: почему нельзя прогревать машину зимой
В Китае рассказали, как Россия преподала США урок в Южно-Китайском море
Украинские военные по ошибке штурмовали свои позиции
Украинские военные по ошибке штурмовали свои позиции
Последние материалы
ГИБДД лишает водителей прав за неправильный проезд на зелёный свет
Bloomberg: США могут отправить ВСУ военную технику из запасов на сумму $4,6 млрд
"Медовик" признан любимым тортом россиян
Готовятся, пока кипит чайник: рекордно быстрые бутерброды с сырным салатом — всё смешали и вкуснейший завтрак готов
Директор CORE.XP Малахатько: стоимость Adidas и Reebok в РФ может подняться на 50%
Daily Express: ВМФ РФ усилили новыми смертоносными атомными подлодками
Орбан в интервью Mandiner: ЕС совершит ошибку, если начнёт процедуру принятия Украины
Учёные из Британии нашли новый способ навсегда бросить курить с помощью никпэков
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Пленный украинец рассказал о мародерстве ВСУ под Артемовском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников