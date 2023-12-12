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Бывший завод Volvo в России возобновит производство в этом году

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Авто

Бывший производитель грузовых автомобилей Volvo Trucks в Калуге вернётся к производству автомобилей в России 14 декабря, информацию приводит "Интерфакс".

Бывший завод Volvo в России возобновит производство в этом году
Фото: Openverse by morberg is licensed under CC BY-NC 2.0

Отмечается, что концерн уже начал временную сборку российского грузовика. Транспортное средство обладает повышенной проходимостью, сообщает агентство.

Известно, что Volvo Group перестало производить грузовые автомобили в РФ в конце февраля прошлого года. Отмечается, что Volvo — первая компания, которая свернула поставки и производство после начала СВО. В первую очередь были прекращены поставки легковых автомобилей.

Ранее сообщалось о том, что автоэксперт Рязанов назвал самые ненадежные кроссоверы с пробегом в России. Он отметил, что покупка немецкого Mercedes-Benz GLK в период с 2008 по 2015 годы не является лучшим вариантом.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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