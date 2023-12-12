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Автоэксперт Баканов рассказал, почему не надо прогревать машину зимой

1:19
Авто

По мнению эксперта в области автомобилей Петра Баканова, современным автомобилям не обязательно подвергаться процессу прогрева. В отличие от старых машин с карбюраторами, у новых автомобилей применяется инжекторная система, которая поддерживается блоком управления, регулирующим все процессы. Электроника автомобиля, снабженная датчиками, способна самостоятельно корректировать работу двигателя в режиме "здесь и сейчас".

Автоэксперт Баканов рассказал, почему не надо прогревать машину зимой
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Эксперт подчеркивает, что оптимальное прогревание автомобиля происходит в процессе движения, и рекомендует избегать нагрузок сразу после запуска. Вместо этого рекомендуется первые несколько километров двигаться спокойно, чтобы дать автомобилю "размяться", сообщает avtovesti.com.

Баканов также указывает, что жители крайних северных регионов, где масло может замерзнуть, и существует риск того, что автомобиль не заведется, вынуждены периодически прогревать свои машины, запуская их каждые 1,5-2 часа.

Таким образом, хотя прогрев двигателя не является обязательным для современных автомобилей, существуют ситуации, когда водители могут предпочесть прогрев для своего комфорта или для обеспечения безопасности на дороге.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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