В преддверии новогодних каникул многие автомобилисты в России наслаждаются праздничной атмосферой, но проблемой остаются возможные ситуации, связанные с употреблением алкоголя. Управление автомобилем в состоянии опьянения является серьезным преступлением, вплоть до уголовной ответственности. Чтобы избежать негативных последствий, водителям необходимо придерживаться основного правила: если пил, не садись за руль.
Даже при отсутствии алкоголя в крови у некоторых людей может присутствовать запах "перегара". Это может создать проблемы при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД, проводящими рейды на дорогах. Рекомендуется водителям, сомневающимся в свежести дыхания, принимать меры, такие как плотный завтрак, душ, и использование проверенных методов, таких как лавровый лист или веточка гвоздики, чтобы избежать нежелательного запаха, сообщает njcar.ru.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.