Рост цен на автозапчасти и услуги автосервисов в России создает вызовы для автовладельцев, даже при наличии страховки ОСАГО и КАСКО. Эксперты портала njcar. ru подчеркивают, что страхование гражданской ответственности остается важным инструментом, но не гарантирует полной защиты.
В условиях использования неоригинальных запчастей и ограниченных выплат владельцам часто не хватает средств на полноценный ремонт. Это подталкивает автомобилистов обращаться в суд, но даже в этом случае существуют проблемы, связанные с неспособностью ответчиков погасить обязательства.
Эксперты предлагают пересмотреть политику Центрального банка России в области автострахования как путь к решению проблем в этой сфере.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.