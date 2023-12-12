Эксперты объяснили, почему ОСАГО сейчас становится менее нужным

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Рост цен на автозапчасти и услуги автосервисов в России создает вызовы для автовладельцев, даже при наличии страховки ОСАГО и КАСКО. Эксперты портала njcar. ru подчеркивают, что страхование гражданской ответственности остается важным инструментом, но не гарантирует полной защиты.

Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

В условиях использования неоригинальных запчастей и ограниченных выплат владельцам часто не хватает средств на полноценный ремонт. Это подталкивает автомобилистов обращаться в суд, но даже в этом случае существуют проблемы, связанные с неспособностью ответчиков погасить обязательства.

Эксперты предлагают пересмотреть политику Центрального банка России в области автострахования как путь к решению проблем в этой сфере.