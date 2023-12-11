Правительство готовит новые "письма счастья" для водителей

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Новые штрафы готовит российское правительство для тех водителей, которые нарушают требования динамических знаков и табличек переменной информации на магистралях.

Фото: commons.wikimedia. org by DeFacto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Правительство готовит корректировки, которые позволят начать высылать штрафы с устройств автоматической фиксации в случае несоблюдения этих знаков.

На данный момент водителям штрафы за нарушение требований, указанных на динамических табло, не приходят, так как ГИБДД ориентируется только на постоянные дорожные знаки. Однако после принятия соответствующего постановления, возможно, с поправками к Правилам дорожного движения, водителей начнут штрафовать.

Проект Минтранса предусматривает, что для вынесения штрафа водителю на фотографиях должны четко видны динамические знаки или табло, а также информация о скоростном ограничении, установленном на них.