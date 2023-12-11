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Autonews: цены на китайские машины в России могут упасть на 10-15 % в 2024 году

1:19
Авто

Российским потребителям рекомендуется отложить покупку китайских автомобилей до следующего года, так как ожидается снижение их стоимости в среднем на 10-15%.

Autonews: цены на китайские машины в России могут упасть на 10-15 % в 2024 году
Фото: openverse by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0.

Эксперты считают, что конец 2023 года не является оптимальным периодом для покупки китайских машин из-за предполагаемых существенных ценовых уступок со стороны производителей, стремящихся завоевать российского покупателя. В связи с нарастающей конкуренцией и планами китайских компаний на увеличение продаж ожидается снижение цен на китайские автомобили на отечественном рынке. Аналитики предлагают россиянам подождать более благоприятного момента для покупки.

Руководитель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев оценивает, что объем продаж китайских автомобилей в России в 2024 году может увеличиться вдвое по сравнению с 2023 годом, достигнув около 1,2 миллиона машин. Однако аналитики предупреждают, что китайским производителям может быть сложно реализовать свои планы без изменения ценовой политики, особенно в условиях роста ставок по автокредитам, что может существенно снизить спрос на китайские автомобили в России.

Что будет с ценами на авто в 2024 году ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Игорь Моржаретто
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