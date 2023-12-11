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Автоэксперт Сажин рассказал, как избежать заноса на дороге зимой

2:05
Авто

Зима — это волшебное время года, однако ее особенностью является переменчивость и непредсказуемость погоды. Снегопады и лед делают обычные дороги настоящим испытанием для водителей.

Автоэксперт Сажин рассказал, как избежать заноса на дороге зимой
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Занос автомобиля — одна из наиболее опасных ситуаций зимой. Но при должной подготовке и соблюдении определенных правил можно избежать этих неприятностей и обеспечить безопасность на дороге.

Автоэксперт Владимир Сажин поделился несколькими полезными советами о том, как избежать заносов зимой в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете повысить свою уверенность в управлении автомобилем и сохранить контроль даже на скользкой дороге.

Одним из основных правил, по мнению специалиста, является предотвращение заноса.

"Таким образом, автомобиль останется целым, и риск повреждения как водителя, так и окружающих будет минимален", — подчеркнул эксперт.

По мнению Сажина, в сложных погодных условиях важно управлять автомобилем на той скорости, которую можно контролировать. Не стоит полагаться на электронные системы помощи водителю, такие как стабилизатор курсовой устойчивости или антизанос.

"Электроника может выйти из строя, и полный привод тоже не всегда спасет", — пояснил специалист.

Он также рассказал, как правильно действовать при различных типах привода у автомобилей.

"Если передний привод начинает заноситься, увеличивайте газ, если задний — уменьшайте. Не думайте о том, в какую сторону повернуть руль — крутите его так, чтобы машина стала двигаться в том направлении, в котором вы двигались", — подчеркнул он.

Сажин отметил, что самый эффективный способ предотвращения заноса в сложных условиях — просто сбавить скорость.

"Как говорили мои учителя: если не умеешь ездить быстро, езжай медленно, а если не умеешь ездить медленно, лучше пешком", — заключил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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