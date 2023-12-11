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Эксперты раскрыли, какие авто в РФ подешевели, когда другие дорожают

2:07
Авто

Несмотря на уменьшение объемов предложения подержанных автомобилей в России, которое было замечено в течение всей осени, продавцы не проявляли срочности в снижении цен на востребованные модели хорошего качества. Вместо этого они перешли в режим ожидания, внимательно следя за изменениями в валютном курсе и не спеша корректировать свои ценовые политики.

Эксперты раскрыли, какие авто в РФ подешевели, когда другие дорожают
Фото: Фото: lada.ru

Эксперты из компании "Открытие Авто", проводя анализ данных портала "Автохаб", отметили, что в ноябре текущего года цены на востребованные подержанные автомобили практически не менялись. Тем не менее, цены на некоторые иностранные марки, столкнувшиеся с дефицитом или затрудненным импортом из-за санкций и налоговой политики, продолжали идти вверх. Например, стоимость Hyundai Santa Fe достигла отметки в 4 миллиона рублей (+3,9% к октябрю текущего года). Кроссовер Hyundai Tucson занял второе место по росту стоимости в ноябре, его средняя цена составила 3,3 миллиона рублей (+3,8%).

Легендарная Lada Niva Legend остается востребованной на рынке уже полвека. Средняя цена внедорожника выросла до 1,1 миллиона рублей (+3,3% за месяц). Следом за ней в росте цен в ноябре идут Skoda Rapid (+3%) и Lada Granta (+2,3%). Популярные внедорожники Toyota подорожали в среднем на 2%. Некоторые модели BMW, Kia, Mazda, Mercedes-Benz и Nissan практически не изменили своих цен.

Однако на фоне общего роста цен также были модели, цены на которые немного снизились в прошлом месяце. Например, в абсолютных значениях сильнее всего упал кроссовер BMW X5 (-163 000 рублей), а в процентном соотношении наибольшее снижение цены произошло у Volkswagen Tiguan (-1,8%).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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