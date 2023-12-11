Автоэксперт Баканов рассказал, как повысить проходимость машины зимой

При движении по мягкому снегу или грунту рекомендуется снизить давление в шинах для улучшения проходимости, заявил автоэксперт Петр Баканов в интервью РИАМО. По его мнению, характеристики автомобиля изменяются в зависимости от уровня накачки колес.

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"Чем ниже давление, тем больше контактная площадь шины с поверхностью. Следовательно, чем меньше давление в каждой точке, тем меньше вероятность провалиться колесу. Это существенно увеличивает шансы на успешное продвижение. Простым образом это изменяет проходимость автомобиля", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что данная тактика эффективна даже в том случае, если водитель не успел заменить летнюю резину на зимнюю. Рекомендуется снижать давление в первую очередь на ведущих колесах.