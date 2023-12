Автоэксперт Баканов рассказал, как повысить проходимость машины зимой

При движении по мягкому снегу или грунту рекомендуется снизить давление в шинах для улучшения проходимости, заявил автоэксперт Петр Баканов в интервью РИАМО. По его мнению, характеристики автомобиля изменяются в зависимости от уровня накачки колес.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.