В ГИБДД объяснили, где должны лежать огнетушитель и аптечка в автомобиле

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Портал njcar. ru провел исследование о том, где по Правилам дорожного движения (ПДД) должны располагаться обязательные средства безопасности в автомобиле — медицинская аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки.

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В настоящее время, несмотря на отсутствие явных указаний в ПДД относительно места размещения, Техрегламент Таможенного союза устанавливает, что огнетушитель должен быть в легкодоступном месте, а также должен быть надежно закреплен.

Несоблюдение этих норм не влечет штрафы, однако может создавать опасность в случае аварии. Важно обеспечить легкий доступ к средствам безопасности, особенно если они хранятся в багажном отсеке, чтобы водители могли эффективно реагировать в экстренных ситуациях на дороге.