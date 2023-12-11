В 2024 году в России ожидаются изменения в системе фотовидеофиксации нарушений ПДД, призванные снизить количество штрафов ГИБДД. Правительство предполагает установить строгие критерии для размещения камер, запрещая их устанавливать чаще, чем одну на каждый километр в городе и одну на каждые пять километров за его пределами.
Предполагается также обязательное информирование водителей о местонахождении камер и установка соответствующих дорожных знаков. Региональные власти обязаны предварительно уведомлять ГИБДД о планах установки новых камер.
Разработчики нововведений считают, что эти изменения не только сократят количество установленных камер, но и способствуют более эффективной профилактике нарушений, что, в свою очередь, приведет к уменьшению числа выписываемых штрафов.
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