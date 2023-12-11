В ГИБДД придумали, как сократить штрафы по фотовидеофиксации

0:55 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2024 году в России ожидаются изменения в системе фотовидеофиксации нарушений ПДД, призванные снизить количество штрафов ГИБДД. Правительство предполагает установить строгие критерии для размещения камер, запрещая их устанавливать чаще, чем одну на каждый километр в городе и одну на каждые пять километров за его пределами.

Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Предполагается также обязательное информирование водителей о местонахождении камер и установка соответствующих дорожных знаков. Региональные власти обязаны предварительно уведомлять ГИБДД о планах установки новых камер.

Разработчики нововведений считают, что эти изменения не только сократят количество установленных камер, но и способствуют более эффективной профилактике нарушений, что, в свою очередь, приведет к уменьшению числа выписываемых штрафов.