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В ГИБДД рассказали, что дорожные камеры видят нарушения очень чётко

3:01
Авто

Получив уведомление о новом нарушении правил дорожного движения, многие водители удивляются низкому качеству предоставленной информации. Это вызывает вопрос: если оборудование устарело и неэффективно, можно ли его обмануть и избежать штрафов? Однако, как выяснили на портале njcar. ru, представители ГИБДД, система фиксации нарушений работает куда эффективнее и точнее, чем предполагают автомобилисты.

В ГИБДД рассказали, что дорожные камеры видят нарушения очень чётко
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Недавно тема штрафов, выписываемых нарушителям с помощью дорожных камер, стала гораздо более обсуждаемой среди водителей, чем цены на топливо. В связи с этим многие россияне начали изучать различные советы и приёмы, чтобы избежать денежных наказаний.

Один из таких советов заключается в повреждении номерных знаков, хотя это есть нарушение закона. Многие автовладельцы прибегают к данному методу, основываясь на простой логике: если фотография в уведомлении по почте такого низкого качества, что на ней трудно разобрать детали, то изменение регистрационного номера может помочь избежать штрафа. Существует множество незаконных способов, например, переклеивание или закрытие части одной буквы, царапание или искажение номера, использование прозрачной плёнки или даже специального лака для волос, который, якобы, затрудняет съёмку. Однако представитель ГИБДД подчеркнул, что теоретически возможны разные методы обмана, но практически ни один из них не работает.

Современные дорожные камеры обладают впечатляющим разрешением. То, что видит сотрудник ГИБДД в системе "Паутина" (федеральная система безопасности дорожного движения, которая автоматически получает данные о всех нарушениях), заметно отличается от изображения, которое видит водитель в постановлении.

Качество изображения следует оценивать именно по снимкам, которые изучают инспекторы ГИБДД, а не по тому, что отображается в постановлении. Система "Паутина" автоматически снижает качество изображения для экономии трафика или ресурсов почтового принтера.

Практически невозможно обойти современные системы фотовидеофиксации нарушений. Во-первых, они обладают повышенной способностью считывать информацию по сравнению с человеческим глазом, применяют инфракрасный прожектор для подсветки, а также используют объектив с подогревом и омыванием.

Во-вторых, для таких систем не имеет значения форма или угол установки номерного знака: если его видно с места установки камеры, будет выписан штраф. Независимо от того, являются ли номерные знаки квадратными, круглыми, армянскими или европейскими, системе безразлично, так как её задача заключается в фиксации нарушения, а решение о выписывании штрафа принимает сотрудник полиции.

Штрафы с Камер. Полный Разбор
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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