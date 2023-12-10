Автоэксперт Криволуцкий нашел три правила по эксплуатации автомобиля в морозы

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Опытные водители осведомлены о том, что сильные морозы могут стать серьезным испытанием для автомобиля, поэтому они уделяют должное внимание подготовке транспортного средства. Директор автосервиса SGmaster Иван Криволуцкий выделил три простых правила, которые помогут сохранить автомобиль в отличной форме даже при суровых холодах.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первое правило напоминает о важности регулярной заправки. Эксперт подчеркивает, что те, кто экономит на прогреве машины, часто сталкиваются с проблемой, когда транспорт не заводится в мороз, что впоследствии приводит к дополнительным расходам на эвакуацию и ремонт. Криволуцкий подчеркивает, что использование прогрева с сигнализации является наиболее надежным способом запуска машины в холодные дни.

Второе правило включает в себя использование специального автоодеяла и утепление мотора. Это поможет сохранить тепло в течение длительного времени и упростит процедуру запуска двигателя.

Третье правило, по мнению Криволуцкого, заключается в регулярной проверке аккумулятора. Состояние аккумулятора существенно влияет на успешный запуск двигателя.

И, наконец, третье правило для беспроблемной эксплуатации автомобиля в условиях сильных морозов — активное использование машины. Криволуцкий объясняет, что если автомобиль простаивает на прогреве, выхлопная труба может замерзнуть из-за конденсата. Чтобы избежать подобных проблем, достаточно хотя бы кратковременно проехаться по двору.