Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог Кореневич нашла связь между сахаром и запечатыванием сосудов
Российская актриса Елена Корикова завершила актёрскую карьеру и занялась дизайном
5 оттенков старят и молодых, и пожилых
Какие мерзкие вещи туристы делают с чайниками в отельных номерах
С туристами в Греции начали бороться с помощью запугивания клопами
"Я устал": Филипп Киркоров откровенно рассказал о завершении карьеры
Сочными и вкусными помидоры останутся и через два месяца хранения
Актер Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
В ГИБДД рассказали, как выявляют пьяных автомобилистов в потоке

На рынок вышла революционная обновленная "Нива" с необычными опциями

2:20
Авто

На официальном веб-портале АвтоВАЗа теперь представлены обновленные цены на модели Niva Legend и Niva Travel, которые включают в себя улучшенное оснащение. Основные изменения включают перевод двигателей на стандарт экологического класса «Евро-5», а также добавление систем ABS и EBD. Базовая версия Niva Legend теперь стоит от 929 900 рублей, подорожав на 100 тысяч рублей, в то время как Niva Travel подорожала на 19 тысяч рублей и ее начальная цена составляет 1 217 900 рублей.

На рынок вышла революционная обновленная "Нива" с необычными опциями
Фото: Youtube, канал LADA Sport ROSNEFT, скриншот из видео

С 1 декабря стартовые модели внедорожников 2024 года подорожали на незначительные 2400 рублей. Однако, в других комплектациях наблюдается более существенный прирост цен: за Niva Legend Luxe придется заплатить на 15 тысяч рублей больше, за Urban и Black — на 11 тысяч рублей. Интересно, что несмотря на увеличение цен, топовые версии Niva Legend в следующем году будут лишены противотуманных фар. Также Niva Travel не обошлась без изменений: в версиях Comfort Off-road и KHL больше не предусмотрен заводской шноркель, зато в комплектации Luxe, [BLACK] и KHL появились новые опции, такие как круиз-контроль и ограничитель скорости, сообщает motor.ru.

Кроме того, Niva Travel Luxe и KHL теперь оборудованы усовершенствованными водительскими креслами с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой. Доплата за версию Comfort составляет 19 тысяч рублей, Comfort Off-road — 7 тысяч рублей, Luxe — 26 тысяч рублей, [BLACK] — 16 тысяч рублей, KHL — 11 тысяч рублей.

Самая интересная модель внедорожника Lada Niva Legend в 2024 году теперь оценивается в 1,08 миллиона рублей, в то время как версия Niva Travel стоит 1,495 миллиона рублей. Стоит отметить, что внедорожники до сих пор не оснащаются подушками безопасности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В глаза не бросалось: охранница в брянской школе рассказала, что школьница прошла с ружьём незаметно

Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.

Охранница гимназии в Брянске заявила, что ружьё, которое несла школьница, не бросалось в глаза
Пророчество православных старцев сбывается: Киев уходит под воду
Киевское метро затоплено. Сбывается пророчество православных старцев
Дневные ходовые огни: Как избежать проблем с ГИБДД при самостоятельной установке
Старшие дети Градского грызутся за наследство с младшими и бывшей женой Коташенко
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Осмотр и досмотр авто: в чём отличия, и какие права у водителей
В отношении отца школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии, возбудили ещё одно уголовное дело
Филипп Киркоров пожалел о том, что поддерживал Пугачёву и Галкина*
Филипп Киркоров пожалел о том, что поддерживал Пугачёву и Галкина*
Последние материалы
Какие мерзкие вещи туристы делают с чайниками в отельных номерах
На рынок вышла революционная обновленная "Нива" с необычными опциями
С туристами в Греции начали бороться с помощью запугивания клопами
"Я устал": Филипп Киркоров откровенно рассказал о завершении карьеры
Сочными и вкусными помидоры останутся и через два месяца хранения
Актер Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
В ГИБДД рассказали, как выявляют пьяных автомобилистов в потоке
Канадские археологи нашли тираннозавра с двумя детенышами в желудке
Депутат Рады Костенко: ограниченно годные призывники служат штурмовиками в ВСУ
Инспектор ГИБДД: тысячи аварий из-за неправильного давления в шинах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников