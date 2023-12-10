На рынок вышла революционная обновленная "Нива" с необычными опциями

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На официальном веб-портале АвтоВАЗа теперь представлены обновленные цены на модели Niva Legend и Niva Travel, которые включают в себя улучшенное оснащение. Основные изменения включают перевод двигателей на стандарт экологического класса «Евро-5», а также добавление систем ABS и EBD. Базовая версия Niva Legend теперь стоит от 929 900 рублей, подорожав на 100 тысяч рублей, в то время как Niva Travel подорожала на 19 тысяч рублей и ее начальная цена составляет 1 217 900 рублей.

Фото: Youtube, канал LADA Sport ROSNEFT, скриншот из видео

С 1 декабря стартовые модели внедорожников 2024 года подорожали на незначительные 2400 рублей. Однако, в других комплектациях наблюдается более существенный прирост цен: за Niva Legend Luxe придется заплатить на 15 тысяч рублей больше, за Urban и Black — на 11 тысяч рублей. Интересно, что несмотря на увеличение цен, топовые версии Niva Legend в следующем году будут лишены противотуманных фар. Также Niva Travel не обошлась без изменений: в версиях Comfort Off-road и KHL больше не предусмотрен заводской шноркель, зато в комплектации Luxe, [BLACK] и KHL появились новые опции, такие как круиз-контроль и ограничитель скорости, сообщает motor.ru.

Кроме того, Niva Travel Luxe и KHL теперь оборудованы усовершенствованными водительскими креслами с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой. Доплата за версию Comfort составляет 19 тысяч рублей, Comfort Off-road — 7 тысяч рублей, Luxe — 26 тысяч рублей, [BLACK] — 16 тысяч рублей, KHL — 11 тысяч рублей.

Самая интересная модель внедорожника Lada Niva Legend в 2024 году теперь оценивается в 1,08 миллиона рублей, в то время как версия Niva Travel стоит 1,495 миллиона рублей. Стоит отметить, что внедорожники до сих пор не оснащаются подушками безопасности.